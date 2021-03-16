شكرا لقرائتكم خبر عن «ميثاق أداء» بين حفر الباطن ورؤساء المراكز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، ميثاق الأداء بين المحافظة ورؤساء المراكز ومهامها وأعمالها الأمنية والتنموية، ومراقبة التعديات، والعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة تجاه القضايا الحقوقية ومتابعة أعمال المراكز الإدارية وأداء العاملين فيها.

وأكد سموه، خلال ترؤسه اجتماع رؤساء المراكز التابعة لمحافظة حفر الباطن، بحضور مشرفي الإدارة بالمحافظة، ورؤساء المراكز، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة، أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات، التي تصب في خدمة المحافظة ومراكزها، تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية وسمو نائبه، لكل ما من شأنه العمل على تذليل جميع العقبات، التي تواجه الأهالي عند مراجعتهم وتسهيل إجراءات معاملاتهم والمتابعة لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات العامة.