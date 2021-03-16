شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يؤكد أهمية تكاتف الجهات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، أهمية تكاتف كافة الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن، لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب، وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقباله مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حفر الباطن العميد صالح الطريقي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه، وذلك في ديوان الضيافة بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.