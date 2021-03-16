شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: «الأمن البيئي» يحفظ التوازن الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، إلى شرح عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين.

ووصف سموه خلال استقباله قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، مهمة القوات الخاصة للأمن البيئي بالمهمة الصعبة وهي في بداية مشوارها، حتى يعتاد الجمهور على أدوارها المهمة، التي تتمثل في حماية الحياة الفطرية والتوازن الطبيعي بين مكوناتها.

وأشاد سموه بنمو نسب الوعي بين المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية واستشعار أهمية المحميات الطبيعية وتمنى للقوات الخاصة للأمن البيئي التوفيق في أعمالها.

من ناحيته، أعرب العميد الحربي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه وحرصه ومتابعته لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي.