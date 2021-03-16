شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الحالة «الغبارية».. وعوالق بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري، أن الطقس يتجه للاعتدال بشكل عام مع وجود ضباب خفيف على ساحل المنطقة الشرقية، مبينا أن الرؤية ستكون من ٦ إلى ١٠ كيلو.

وقال الشهري، إن نشاط الغبار والعوالق انتهى، ولكن تظل بعض العوالق الخفيفة خصوصا على محافظة الخفجي وما جاورها، أما الدمام والخبر والجبيل وحفر الباطن فيتمتعون بجو معتدل نهارا، ورطب ليلا مع ضباب خفيف، مشيرا إلى أن درجات الحرارة في المجمل سوف تكون ما بين ٢٦ إلى ٣٠ مئوية بالنسبة العظمى، أما الصغرى فقد تصل إلى 11 درجة مئوية.

وأضاف، إن المرحلة الحالية هي انتقالية ما بين خروج فصل الشتاء ودخول فصل الصيف. وبين أن المركز الوطني للأرصاد يصدر تنبيهاته وتحذيراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقع خاص للإنذار المبكر.

وحث الشهري جميع المواطنين والمقيمين على الأخذ بما يصدره المركز من تحذيرات من حالات الطقس غير الاعتيادية وما تصدره الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل الدفاع المدني والصحة من أخذ الحيطة والحذر، مثل ما مرت به المنطقة في الفترة السابقة من موجات الغبار.