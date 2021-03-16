خبير عقاقير : شركات منافسة وراء التشكيك في لقاح أسترازينكا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد خبير العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال، ولا يجب التشكيك في كفاءته بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن الحملة التي تشكك في اللقاح يقف وراءها شركات منافسة.

لقاح أسترازينكا آخذه وأنا مغمّض:

وقال الدكتور القحطاني خلال حديثه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “أي لقاح تدخله وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء للسعودية (آخذه وأنا مغمّض)؛ لأن إجراءاتنا في الترخيص عالية 100%”.

وشدَّد الدكتور القحطاني على أن إجراءات المملكة في إجراءات الموافقة على الأدوية صارمة جدًّا؛ فلا يتم تداول أي نوع في السوق إلّا بعد أن تكون 5 دول من الدول المتقدمة قد وافقت عليه في البداية، ثم يتم إخضاعها إلى الدراسة مجددًا في المملكة.

دعاية على حساب الشركات:

وحذَّر من أن بعض الشركات تقوم بالدعاية لعدد من اللقاحات على حساب لقاحات أخرى قد تكون أكثر فعالية وأمانًا.

نبتة الشيح والكينا وعلاج كورونا

وكشف خبير العقاقير في إجابته على فعالية نبتة (الشيح) و(الكينا)، في علاج فيروس كورونا، قائلًا: “في الحقيقة هناك نباتان، نبات الشيح وهو ليس أي شيح، فهو الشيح الصيني ويسمى (أرتيميسيا) واستخرج منه الصينيين مركبًا أسموه (أرتيميسينين) لعلاج الملاريا، فيقضي على الملاريا 100%، كانوا من قبله يعتمدون في علاج الملاريا على (الكلوروكين) وهو مستخرج من نبات الـ (كينا).

وقال: “إن هاتين النباتين أو المركبين أعطيا تقديرات جيدة إلى حدٍّ ما في (كوفيد 19)، لكن ليس علاجًا يقضي عليه، فهو مساعد فقط وليس علاجًا للقضاء عليه”.

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