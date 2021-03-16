شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى من كتابات العدل وإتاحتها إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضورياً من كتابات العدل، وتقديمها مباشرة عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية (ناجز).

وكانت الوزارة تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة ناجز أن يكون المستفيد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز بحسب توجيه الوزير. وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين الذين راجعوا كتابات العدل بغرض إصدار وكالة بعد إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية عبر ناجز كان لأجل تحقيق شرط الوكالة الإلكترونية بـ«أن يكون المستفيد سبق أن أصدر وكالة لدى كتابة العدل». وأكدت «العدل» أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة؛ أهمها إذا كان المستفيد قاصراً سناً أو قاصراً عقلاً بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 عاماً ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة. وبيّنت الوزارة أن عدد الوكالات الإلكترونية الصادرة خلال العامين الماضيين بلغ 6 ملايين وكالة إلكترونية.