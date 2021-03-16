شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» في 24 ساعة: 345 إصابة وتعافي 223 ووفاة 6 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل 345 حالة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 223 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 3253 منها 567 حالة حرجة. وبينت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (382752) حالة، وبلغت حالات التعافي (372926) حالة، فيما تم تسجيل (6) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات (6573) حالة.

‏من جهة أخرى، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 11 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوماً 286 مسجداً، أعيد افتتاح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم. والمساجد المغلقة مسجدان في كلٍّ من منطقتي الرياض والقصيم، وثلاثة بالجوف، ومسجد في كلٍّ من مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية وحائل وعسير.

وأعادت الوزارة افتتاح 3 مساجد، اثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.