شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رقمي وبوابة إلكترونية لتعريف المسافرين بحقوقهم والان مع التفاصيل
وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات تُعنى بتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة عبر منصات مخصصة للشكاوى والاقتراحات وتلقي الاستفسارات ولائحة منشورة للمسافرين والتزامات الناقل الجوي والمسافرين، وسماع صوت المستهلك من خلال مركز خدمة يعمل على مدار الساعة. وتمكّن البوابة المسافرين من التحدث مباشرة مع «المساعد الرقمي» لمعرفة معلومات رحلاتهم وحقوقهم، والاطلاع على التزامات المسافر أثناء استئناف الرحلات الجوية (خلال جائحة كورونا في المملكة)، ويستقبل «المساعد الرقمي» شكاوى واقتراحات المسافرين على الناقلات الجوية والمطارات السعودية، علاوة على الخدمات الأخرى مثل الرد الآلي عن طريق تويتر، وخدمة مساندة للبوابة الإلكترونية عبر الرقم الموحد.