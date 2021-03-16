شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على المسيرة العلمية والثقافية لجامعة دار الحكمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس أمناء جامعة دار الحكمة قيس جليدان يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الدكتورة عبير الدغيثر. واستمع الأمير بدر إلى شرحٍ عن مسيرة الجامعة في المجالات العلمية والثقافية، والخطوات الجاري تنفيذها لتطوير برامجها لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، إذ عقدت الجامعة تحالفات عالمية لإدراج تخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتمنح الجامعة من خلال كليات إدارة الأعمال والقانون، والتصميم والعمارة، والعلوم الصحية والسلوكية والتعليم، والهندسة والحاسبات والمعلوماتية، درجتي البكالوريوس والماجستير في 26 برنامجاً.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون بمناسبة تعيينه. ونوه بالمهام الإنسانية التي يقوم بها منسوبو الهلال الأحمر في خدمة المجتمع.

من ناحية أخرىن استقبل الأمير بدر بن سلطان، ذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي (رحمه الله).

وقدّم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم على تعازيه ومواساته في الفقيد التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم.