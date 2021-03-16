شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المركز يضاعف معاناة «المستنقع».. «الصحة»: 3 أشهر وتنتهي الأزمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضاعفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، معاناة أهالي مركز صحي المستنقع بعد أن تم نقل خدمات مركزهم إلى مركز جدم؛ بدواعي الصيانة قبل شهرين من الآن.

وأشار الأهالي إلى عدم تجاوب صحة جدة في تسلم مبنى حديث البناء بالقرية مجانا لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين بدلا عن تكبدهم مسافات طويلة بحثاً عن العلاج أو البحث عن بديل في سيارة العيادات المتنقلة كحل عاجل ومؤقت، إذ تؤدي الغرض المنشود، خصوصا كبار السن. وقالوا إن مركز صحي جدم يبعد أكثر من 40 كيلو مترا ويشكل معاناة لمرضى السكر والضغط وكبار السن والأرامل والأيتام، وطالب الجهات المختصة بسرعة إيجاد الحلول لمطالبهم.

في المقابل، أوضحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة لـ«الخليج 365» أن مركز صحي المستنقع يعتبر ضمن المراكز الصحية التي تم إدراجها في مشاريع التطوير وضمن الخطط الموضوعة لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين والمقيمين والمشروع، وتم نقل خدمات المركز إلى صحي جدم بصفة مؤقتة ويبعد 20 كيلو مترا تقريبا لحين اكتمال المشروع؛ وهو أقرب المراكز الصحية، علماً بأن مدة المشروع 3 أشهر يتم بعدها إعادة المركز للعمل ليتم تقديم الخدمة الصحية لجميع أهالي المستنقع من جميع المراكز الصحية.

أما بخصوص العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة الصحية، فيصعب حاليا وجودها بالقرية لوعورة الطريق وخطورته على العيادة المتنقلة.