الخارجية الأمريكية تدين صورايخ وطائرات الحوثيين المفخخة ضد السعودية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، إطلاق ميليشيات الحوثية (المدعومة من إيران) صواريخ وطائرات المفخخة تجاه السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح للعربية: «ندين محاولة جماعة الحوثي استهداف المدنيين في السعودية»، مضيفة: «ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم والجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية «المدعومة من إيران» أطلقت صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف: «إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط»، مضيفًا: «سقوط الصاروخين الباليستيين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين».

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