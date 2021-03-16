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فيديو.. إحباط تهريب 280 كجم من التنباك في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

فيديو.. إحباط تهريب 280 كجم من التنباك في جازان

مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف أسفل شاحنة

متابعات الخليج 365 - الرياض


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‏تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب ما يقارب 280 كجم من مادة التنباك، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في أسفل شاحنة.

وتم القبض على قائدها، وهو وافد من الجنسية الهندية، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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