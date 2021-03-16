الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

فيديو.. إحباط تهريب 280 كجم من التنباك في جازان

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

‏تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب ما يقارب 280 كجم من مادة التنباك، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في أسفل شاحنة.

وتم القبض على قائدها، وهو وافد من الجنسية الهندية، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

شارك الخبر