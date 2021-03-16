فيديو.. خبير عقاقير طبية ينسف أكذوبة علاج السرطان بـ “ديد الضبعة”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نسف خبير العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، أكذوبة علاج مرضى السرطان بنبات “ديد الضبعة” وحذَّر منه، وأكد أن التجارب أثبتت عدم تأثيره نهائيًّا على الخلايا السرطانية.

تحذيرات من ديد الضبعة:

وقال الدكتور القحطاني خلال حديثه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “غير صحيح ما يشاع أن ما يسمى بنبات ديد الضبعة يعالج السرطان، حيث قمنا بتحليله وإخضاعه للتجارب فلم نجد له أي تأثير على الخلايا السرطانية وأحذر منه”.

ديد الضبعة من النباتات السامة:

وكشف الدكتور القحطاني تفاصيل هذه الشائعة وكيف تم التعامل معها، وقال: “إن نبات ديد الضبعة مشهور في المنطقة الشمالية والجنوبية، وهو من النباتات السامة، وبعد تداول الشائعات بأن شخصًا في قرية بئر بن هباس يصف هذا النبات لعلاج السرطان، جاء أمر من وزير الصحة الأسبق أسامة بن عبدالمجيد شبكشي، بتشكيل لجنة وكنت من بينها لمقابلة هذا الشخص”.

وأضاف أن اللجنة قابلت الشخص المعالج بها، بعد أيام عدة تهرب منهم، ولكن قابلهم في النهاية، وعندما طالبوه بالسماح لهم بمقابلة أحد الأشخاص الذين تم علاجهم بهذا الدواء، ظل يتهرب منهم لأكثر من 15 يومًا، لينتهي الأمر بأنه هراء وشائعات مروجة.

علاج السرطان بالأعشاب:

ولإثبات فعالية هذا النبات من عدمه، قال القحطاني: “أرسلنا 7 مواد من بينها ديد الضبعة، إلى جامعة بوردو، التي هناك اتفاقية معها في ذلك الوقت، وتم إخضاع السبع نباتات إلى فحص السرطان وإن كان لها علاقة بعلاج الخلايا السرطانية أم لا، وبعد فحصها جميعًا أكدوا أن ديد الضبعة لا علاقة له بالخلايا السرطانية”.

وأضاف: “المشكلة تكمن في أن الناس إذا سمعوا بأي شيء يكبروه ويزودوا عليه ويجعلون الناس تتهافت على هذا الشخص”.

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