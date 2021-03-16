شكرا لقرائتكم خبر أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلا عن نتائج تحقيقات فاجعة ضاحية الواشلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، أمانة المنطقة والجهات المختصة كافة، بالإفادة عاجلا عن فاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات.

وأكد الأمير فيصل بن بندر ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشددا على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة، والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.

وافترست 5 كلاب ضالة مساء الجمعة الماضي طفلة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات.

وشاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها، مما جعلها تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من الكلاب الضالة، وعلى الفور تمكن الحضور من طرد الكلاب، إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات.