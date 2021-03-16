ندوة تبحث الآثار الصحية لاستخدام الأجهزة الذكية على الطفل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض ندوة صحية عن بعد حول الآثار الصحية لاستخدام الأجهزة الذكية على الطفل . وناقشت الندوة أهمية الأجهزة الذكية للطفل في تقديم المعلومات والأفكار، وتنمية مواهب الطفل وتوسيع مداركه، ومدى إسهامها في نموه الذهني والنفسي. كما تناولت عددا من الأساليب للحد من تفاقم سلبيات استخدام الأجهزة الذكية لدى الأطفال، وتدارك خلل الإفراط في استخدام الطفل للأجهزة الذكية من خلال التركيز على الدور الأساسي للوالدين المعنين بمتابعة الطفل ورعايته للوصول إلى نتيجة إيجابية بتوفير القدوة الجيدة للطفل من خلال نموذج سلوك الأبوين في استخدام الأجهزة الذكية.

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