لجنة النقل والاتصالات في الشورى تناقش نظام البريد

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وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة ما ورد في مشروع نظام البريد من مواد، مبينا أن المشروع يهدف لتنظيم قطاع البريد في المملكة، والمساهمة في الارتقاء بالخدمات البريدية المقدمة إلى أعلى المستويات.
وأوضح أن المشروع الذي تناقشه اللجنة سيسهم في تطوير منظومة البريد وتحسين تجربة العملاء مع البريد في المملكة وحفظ حقوقهم ورفع مستوى مساهمة القطاع البريدي في الناتج الوطني، ورفع مستوى المنافسة بين الشركات البريدية في المملكة.
وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات والملاحظات لمسؤولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أجاب المسؤولون عما تم طرحه من استفسارات، تمهيدا لتقديم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع النظام.
يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة المجلس.
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