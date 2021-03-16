أمير مكة ونائبه يستقبلان ويعزيان ذوي محافظ تربة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، ذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي – يرحمه الله – والذي وافته المنية إثر حادث مروري تعرض له الخميس الماضي. وقدم ذوو المفرجي شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على تعازيهما ومواساتهما في الفقد، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على ولاة أمر هذه البلاد.

كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة المعين حديثا الدكتور مصطفى بلجون.

وهنأ أمير منطقة مكة ونائبه، الدكتور بلجون بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه قدم الدكتور بلجون شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان على تهنئتهما، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن.

من جهة ثانية استقبل الأمير خالد الفيصل، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد بالخير القرني المُعين حديثا. ونوه بجهود رجال القوة في حماية وأمن المنشآت.

إلى ذلك استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مسيرة جامعة دار الحكمة في المجالات العلمية والثقافية، والخطوات الجاري تنفيذها لتطوير برامجها لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس أمناء جامعة دار الحكمة قيس جليدان يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الدكتورة عبير الدغيثر.

وفي هذا الصدد عملت الجامعة على عقد تحالفات عالمية لإدراج تخصصات جديدة تتناسب ومتطلبات سوق العمل. وتمنح الجامعة من خلال 4 كليات، هي إدارة الأعمال والقانون، التصميم والعمارة، العلوم الصحية والسلوكية والتعليم، وكلية الهندسة والحاسبات والمعلوماتية، درجتي البكالوريوس والماجستير في 26 برنامجا.