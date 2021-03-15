فيديو.. المرور يقبض على قائد رنج روفر قاد بسرعة جنونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نجح المرور السعودي في القبض على قائد مركبة من نوع رنج روفر، بعدما قاد بسرعة جنونية على أحد الطرق الرئيسية في المملكة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

مخالفات قائد رنج روفر:

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين قائد المركبة وهو يتجاوز المركبات الأخرى بشكل خاطئ ويتجاوز السرعات النظامية المحددة.

وقال المرور ردًّا على البلاغ الذي قدمه متابعات الخليج 365 بالفيديو: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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