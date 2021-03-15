السعودية : اجتياز اختبارات الفحص المهني شرط أساسي لتجديد رخص العمالة بالمملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن أن اجتياز اختبارات الفحص المهني شرط أساسي لتجديد رخص العمالة المتواجدة في المملكة، حيث يتم خضوع العامل لاختبارات نظرية وعملية في مجال تخصصه يتم من خلالها التحقق من المهارات والمعارف التي يمتلكها العامل وذلك من أجل رفع جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها العامل، وللحد من تواجد العمالة غير المؤهلة وغير المدربة على أرض المملكة وما يسببه ذلك من إهدار مالي.

ما هو برنامج الفحص المهني؟

هو عبارة عن برنامج دشنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التعرف على ما يمتلكه العامل المهني من مهارات في مجال تخصصه، حيث سيتم إخضاع العامل لاختبار نظري واختبار عملي، وسيتم منحه الحق في دخول تلك الاختبارات ثلاث مرات فإذا اجتازها العامل من أول مرة سوف يتم تجديد رخصة العمل الخاصة به ليستمر في العمل على أرض المملكة، أما في حالة عدم اجتيازه هذه الاختبارات فلن يتم تجديد رخصة العمل وبالتالي فإنه سيتم استبعاده من العمالة المتواجدة في المملكة.

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وتهدف وزارة الموارد البشرية من هذا البرنامج إلى اختيار أفضل وأكفأ العناصر من العمالة المتواجدة على أرض المملكة لرفع جودة المنتج وتقليل تواجد العمالة غير المؤهلة في المملكة.

آلية عمل برنامج الفحص المهني:-

* يقوم أصحاب المنشآت بالتسجيل في المنصة الإلكترونية لبرنامج الفحص المهني.

* يتم استعراض قائمة العمالة التي سوف يتم خضوعها لاختبار الفحص المهني.

* يتم اختيار المركز الذي ستجرى به الاختبارات وحجز موعد أداء الاختبار.

* يتوجه العامل إلى مركز الاختبار وفقا للحجز ويتم خضوعه أولاً لاختبار نظري لقياس المدي المعرفي للعامل، ثم اختبار عملي لقياس مدي ما يتمتع به من مهارات في مجال تخصصه.

توقيتات تطبيق برنامج الفحص المهني؟

سيتم تطبيق برنامج الفحص المهني على العمالة المتواجدة في المملكة على عدة مراحل يمكن معرفتها من خلال التقرير المصور التالي:-

أبرز المهن المستهدفة والتي سيتم خضوع العمالة بها لبرنامج الفحص المهني:-

سوف يطبق برنامج الفحص المهني على نحو 23 قطاع في المملكة تشمل حدادة المباني، ميكانيكي، محركات، صيانة سيارات، صيانة آلات، الاتصالات والالكترونيات، النجارة، البناء ، الحدادة، التعدين ، الحفر والتنقيب، الحجارة، الكهرباء، السباكة، كهرباء السيارات، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، صنع المعادن، اللحام، نجارة المباني، الدهان، التليييس، التبليط، معالجة المعادن.

وسوف يعمل البرنامج في مسارين كالتالي:-

الأول:- فحص العمالة المهنية بذات دولهم قبل المجيء إلى المملكة وذلك من خلال التعاون مع مراكز فحص دولية.

الثاني:- فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة من خلال مراكز فحص معتمدة