اخبار السعوديه

شاهد.. الأمير عبد العزيز بن فهد يزور دار أيتام ويمازح الأطفال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير عبد العزيز بن فهد يزور دار أيتام ويمازح الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد خلال زيارته لجمعية دار أيتام.

وقام الأمير عبد العزيز بن فهد بممازحة الأطفال وتأكيد حرصه على زيارتهم والاحتفال معهم في كل عام حتى يتزوجوا.

وبين الفيديو ممازحته لطفلة وصفها بالجميلة، لتقاطعه إحدى المشرفات بمداعبة تشير إلى إمكانية تزويجها مبكرًا، ليرد الأمير عبد العزيز بن فهد: " لا عاد مو بدري على هواها هي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا