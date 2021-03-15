شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير عبد العزيز بن فهد يزور دار أيتام ويمازح الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبد العزيز بن فهد خلال زيارته لجمعية دار أيتام.

وقام الأمير عبد العزيز بن فهد بممازحة الأطفال وتأكيد حرصه على زيارتهم والاحتفال معهم في كل عام حتى يتزوجوا.

وبين الفيديو ممازحته لطفلة وصفها بالجميلة، لتقاطعه إحدى المشرفات بمداعبة تشير إلى إمكانية تزويجها مبكرًا، ليرد الأمير عبد العزيز بن فهد: " لا عاد مو بدري على هواها هي".