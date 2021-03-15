شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اقتصادي يكشف عن المستفيد الوحيد من إلغاء نظام الكفيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكاتب الاقتصادي وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور فهد بن جمعة، عن أهم مزايا إلغاء نظام الكفيل والمستفيد الوحيد منه.

قال فهد بن جمعة:" هناك تغييرات كثيرة في السوق العمل مثل إلغاء الكفيل وقانون مكافحة ظاهرة التستر، والفحص المهني، مبينا أن كل هذه الأشياء مجتمعة تساعد على كشف التستر التجاري والحد منه.

وأوضح فهد بن جمعة خلال لقاء مع قناة "الإخبارية" السعودية، أن إلغاء الكفيل يحمي العامل والمواطن من الوقوع فيه، لافتا:"أصحاب العمل كانوا يفضلون العامل غير السعودي لأنه يعمل براتب أرخص، ويعمل ساعات عمل طويلة ويتحكم فيه".

وتابع أن الاعتماد على تعيين المواطن يوفر لصاحب العمل الأمان واستدامة العمل.