شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا لـ2.3 مليون جرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، أت الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" وصلت إلى 2.314.846 جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وأشارت البيانات إلى أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 130 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.