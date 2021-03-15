شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الكريديس يكشف عن أسباب ارتفاع تسجيل المخالفات للإجراءات الاحترازية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لمنطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، عن أسباب ارتفاع تسجيل المخالفات للإجراءات الاحترازية في الرياض.

وقال خالد الكريديس خلال لقاء مع قناة العربية:" الاجهزة الأمنية لديها خطة لرصد بعض المواقع التي قد تكون فيها احتمالية زحام أو حسب التسلسل الزمني مثل إجازة نهاية الأسبوع يتم تكثيف التواجد، أيضا حسب طبيعة النشاط الاجتماعي والتجاري وهي طبيعي بلا شك انعكاس بجهود الأجهزة الأمنية".

وأوضح:" أغلب المخالفات المرصد عبارة عن تراخي من البعض د، وجهود الأجهزة الأمنية تركز على عدم ارتداء الكمامة بشكل صحيح وعدم تغطية الفم والأنف بقطعة قماشية وعدم تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام ببروتوكلات الأنشطة التي سبق الإعلان عنها في المطاعم والمقاهي".