شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مواطنة أعادت مريضا لذويه بعد فقده القدرة على التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

روت الممرضة في مجمع الملك عبد الله الطبي، داليا أحمد عبد الله، قصة إعادتها مريض لذويه، بعدما فقد القدرة على التواصل نتيجة لتعرضه لحادث سير.

وقالت داليا عبدالله، خلال مداخلة برنامج "ديرتنا":"تعاملت مع المريض بعد فترة من وجوده في المستشفى، حيث حاولت التواصل معه بلغة الإشارة بعد أن تسبب الحـادث في إتلاف بعض المناطق المؤثرة في الفك، مما أثر على قدرته في التواصل مع الآخرين".

وأوضحت أنها خصصت ساعتين يوميًا للتواصل معه من أجل معرفة رقم جوال والده، لتتمكن في النهاية من معرفته والتواصل معهم وطمأنتهم على حالته.

وتابعت أن أهل المريض استقبلوا الخبر بفرحة عارمة، ما جعل الفريق الطبي فخورا بما حققته مع هذه الحالة.