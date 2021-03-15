شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حقيقة كثرة الموت وقبض الأرواح في شهر شعبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية ، عن حقيقة كثرة الموت وقبض الأرواح في شهر شعبان.

وقال سعد الخثلان خلال حواره بقناة الرسالة:"لم يثبت في هذا الشئ عن النبي (صلي الله عليه وسلم)، وشعبان كسائر أوقات السنة، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ، ولا أعرف أنه ورد لشهر شعبان شيئا من جهة أنه يكثر فيه الموت أو قبض الأرواح".

وأضاف:"لا يثبت في شهر شعبان عموما شئ عن النبي"صلى الله عليه وسلم" إلا حديث عائشة الذي قالت فيه:" ما رأيت النبي صلي الله عليه وسلم" أكثر صياما منه في شعبان حتى إنه يصومه كله أو أكثره"، لافتا:" هذا يدل على استحباب صيام الناس له في هذا الشهر وبعد ذلك لم يثبت فيه شيئا".

وأوضح:"الاحتفال بليلة النصف من شعبان معدود عند المحققين من أهل العلم من البدع المحدثة".