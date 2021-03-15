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بالفيديو.. الخثلان يوضح حقيقة كثرة الموت وقبض الأرواح في شهر شعبان

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية ، عن حقيقة كثرة الموت وقبض الأرواح في شهر شعبان.

وقال سعد الخثلان خلال حواره بقناة الرسالة:"لم يثبت في هذا الشئ عن النبي (صلي الله عليه وسلم)، وشعبان كسائر أوقات السنة، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ، ولا أعرف أنه ورد لشهر شعبان شيئا من جهة أنه يكثر فيه الموت أو قبض الأرواح".

وأضاف:"لا يثبت في شهر شعبان عموما شئ عن النبي"صلى الله عليه وسلم" إلا حديث عائشة الذي قالت فيه:" ما رأيت النبي صلي الله عليه وسلم" أكثر صياما منه في شعبان حتى إنه يصومه كله أو أكثره"، لافتا:" هذا يدل على استحباب صيام الناس له في هذا الشهر وبعد ذلك لم يثبت فيه شيئا".

وأوضح:"الاحتفال بليلة النصف من شعبان معدود عند المحققين من أهل العلم من البدع المحدثة".

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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