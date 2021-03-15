شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجل أمن سعودي ينظم سير المركبات بمجمع تجاري بأسلوب ترفيهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عرضت قناة الرسالة، تقريرا عن رجل أمن سعودي يؤدي عمله على تنظيم سير السيارات بمجمع تجاري بأسلوب ترفيهي وممتع.

وتداول مواطنون بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، مقطع فيديو لرجل الأمن معربين عن إعجابهم بدوره الترفيهي خلال أداء عمله.

وأشاد مواطنون بدور رجل الأمن في تنظيم السيارات بأحد المجمعات التجارية بالمملكة، قائلين:" الشخص يستطيع أن يصنع سعادته في العمل بطرق كثيرة".