شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن التحالف العربي، عن سقوط الصاروخين الباليستيين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.
وأشار التحالف العربي، إلى إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح التحالف العربي، أن الصاروخان الباليستيان أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية.
وتابع التحالف، أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.