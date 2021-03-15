شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن التحالف العربي، عن سقوط الصاروخين الباليستيين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

‎‏وأشار التحالف العربي، إلى إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط.

‏وأوضح التحالف العربي، أن الصاروخان الباليستيان أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية.

وتابع ‏التحالف، أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.