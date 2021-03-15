شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" توضح سبب حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من الخميس 19 شعبان 1442هـ الموافق 1 أبريل 2021م على أن ينتهي الحظر في 19 شوال 1442هـ الموافق 31 مايو 2021م.

وأشارت وزارة البيئة والمياه إلى 3 أهداف وراء قرار الحظر، وهي:"الحد من استنزاف تلك الأنواع بالصيد الجائر"و"الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام"، إلى جانب "إعطاء فرصة وضع البيض خلال فترة التكاثر".

وشددت وزارة البيئة، على ضرورة اللالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة.