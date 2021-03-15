شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح خطوات تفعيل خدمة "تواصل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات تفعيل خدمة (تواصل) المتاحة عبر بوابة ‎مقيم الإلكترونية، التي تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في ‎الجوازات لإنهاء معاملاتهم.

وتضمنت الخطوات التي أعلنت عنها الجوازات "تسجيل الدخول إلى بوابة مقيم ,وفي حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابط للتواصل وإرسال طلب للجوازات، ثم تظهر البيانات الرئيسية آليا وإدخال وصف المشكلة وبعد ذلك إدخال المستندات الداعمة للطلب ، وتأكيد إرسال الطلب للجوازات تظهر الصفحة رقم الطلب وجميع المعلومات ، لمعرفة حالة الطلب يمكن الضغط على زر التواصل".

يجدر الإشارة إلى أن الخدمة تمكن المستفيدين من إنهاء الإجراءات التي يتعذر تنفيذها عبر البوابة، من خلال إتاحة قناة تواصل مع الجهة المختصة دون الحاجة إلى مراجعة قطاع الجوازات،