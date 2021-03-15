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"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجداً بعد ثبوت إصابات بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس ‎ بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 36 يوماً 286 مسجداً تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، أغلقت بالأمس 3 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفايروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً 272 مسجداً، أعيد افتتاح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وأوضحت أن المساجد المغلقة مسجدان في منطقتي الرياض، وواحد في الحدود الشمالية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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