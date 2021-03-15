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بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم وضع الزكاة في فرش المسجد

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، حكم وضع الزكاة في فرش المسجد.

وقال الشيخ في برنامج " فتاوي " : إن الله سبحانه وتعالى حصر صرف الزكاة إلى 8 أصناف، حيث قال الله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل".

وأضاف : لا تدخل فرش المساجد أو الخدمات في المساجد، فبعض العلماء قالوا أنه يمكن أن تكون في سبيل الله، ولكن إعمار المساجد والمستشفيات تعتبر أعمال خيرية ولم تصنف من مصارف الزكاة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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