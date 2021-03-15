شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم وضع الزكاة في فرش المسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، حكم وضع الزكاة في فرش المسجد.

وقال الشيخ في برنامج " فتاوي " : إن الله سبحانه وتعالى حصر صرف الزكاة إلى 8 أصناف، حيث قال الله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل".

وأضاف : لا تدخل فرش المساجد أو الخدمات في المساجد، فبعض العلماء قالوا أنه يمكن أن تكون في سبيل الله، ولكن إعمار المساجد والمستشفيات تعتبر أعمال خيرية ولم تصنف من مصارف الزكاة.