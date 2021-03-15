شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 223 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 372,926 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6573 حالة وفاة.