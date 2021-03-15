شكرا لمتابعة خبر عن تغريم شركة ومواطنين تسببوا في الإضرار بالغطاء النباتي بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبة غرامة مالية بمبلغ إجمالي قدره 90 ألف و500 ريال بحق شركة ومواطنين في المنطقة تسببوا في الإضرار بالغطاء النباتي.

وذلك بعد أن قطعت الشركة 50 شجرة من العرعر و80 شجرة أخرى بمركزي بلحمر وبلسمر.

وشدد أمير منطقة عسير على الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة وتفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع.