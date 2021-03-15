شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج التحقيقات بفاجعة "ضاحية الواشلة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمانة المنطقة وكافة الجهات المختصة بالإفادة عاجلاً عن فاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات .

وأكد أمير الرياض ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية.

وشدد على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.

إقرأ أيضا: