شكرا لمتابعة خبر عن خطوات مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر، اليوم الاثنين، خطوات خدمة مبايعة المركبات الخاصة بالبائع والمشتري .

وتضمنت الخطوات : دخول البائع على منصة أبشر واختيار «عرض مركبة للبيع» وإدخال تفاصيل المبايعة، ودخول المشتري على منصة أبشر و«قبول أو رفض» طلب المبايعة.

ويجب على المشتري تحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وحال وصول ثمن المبايعة، فسيتم إشهار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

ثم يدخل البائع على منصة أبشر ويختار «إتمام المبايعة ونقل الملكية» وإكمال الإجراءات اللازمة، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع.

وأكدت المنصة على ضرورة معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة، وقيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد.