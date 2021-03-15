وزير العدل يوجه بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى من كتابات العدل وإتاحتها عبر “ناجز”

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وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضورياً من كتابات العدل، وتقديمها مباشرة عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.

وكانت الوزارة تشترط سابقا للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر ناجز، أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز .

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين الذين زاروا كتابات العدل – بغرض إصدار وكالة – بعد إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية عبر ناجز، كان لأجل تحقيق شرط الوكالة الإلكترونية بـ”أن يكون المستفيد سبق أن أصدر وكالة لدى كتابة العدل”.

وأكدت أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصرا سناً أو قاصراً عقلاً بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ حيث تقدم لهم خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيد لكتابة العدل بهدف تيسير الإجراءات على المستفيدين حيث بلغ عدد الوكالات الإلكترونية الصادرة خلال العامين الماضيين 6 ملايين وكالة.

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Source akhbaar24.argaam

