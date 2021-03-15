“شرطة مكة” تقبض على 4 مواطنين تحرشوا بفتاتين في مجمع تجاري بالطائف

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول، وهم يتحرشون بفتاتين في أحد المجمعات التجارية بمحافظة الطائف. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة، أن الأشخاص الأربعة الذين ظهروا في مقطع الفيديو يتحرشون بالفتاتين بألفاط وإشارات خادشة للحياء، ارتكبوا مخالفة لنظام جريمة التحرش. وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوياتهم وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة. Source akhbaar24.argaam





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