جملة ” علي الطلاق ” تضع زوجًا في مأزق بجدة

︎ :

.



قررت مواطنة رفع قضية طلاق ضد زوجها، بسبب تكراره لجملة ” عليّ الطلاق ” في جميع الأمور والمشاكل بينهما.

وأوضحت الزوجة أنها لا تعرف هل وقع عليها الطلاق أم لا، فيما أكد لها المحامي أن في مثل هذه الحالة يدخل الجانب الشرعي وليس القانوني.

وأشارت الزوجة إلى أنها نصحت زوجها أكثر من مرة بعدم تكرار هذه الكلمة لكن دون جدوى، كما رفض أن يستمع لأسرتها واعتبر ذلك تدخلا في حريته الشخصية.

وفي هذا السياق، أوضح المأذون عبد الرحمن الغامدي، أن تصرفات بعض الأزواج غير اللائقة، مثل تكرار جملة ” عليّ الطلاق ” في مختلف المواقف، يمكن القول بأن الزوج لا يقصد التفريق بينه وبين أهله ولكن يريد فعل أمر ما دون نيته الطلاق، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنه إذا كان المقصود حث نفسه على الفعل، أو الترك، وليس المقصود فراق أهله، إن لم يفعل، أو إن فعل، فهذا له حكم اليمين، وفيه الكفارة المذكورة في سورة المائدة.

Source slaati

