“أكثر من ملّ من غيابي”.. السدحان ينشر صورة تجمعه بوالدته

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نشر الفنان عبدالله السدحان، صورة تجمعه بوالدته، مبيناً الحالة التي تعشيها أثناء غيابه عنها بسبب سفره ومشاركته في الأعمال الفنية.
وقال “السدحان” إن والدته أكثر من ملّ بسبب هذا الغياب، مؤكداً حرصها الدائم على التواصل معه أثناء سفره للاطمئنان على صحته وعمله وكذلك على زملائه، كما أنها دائما ما تسأله عن موعد عودته، متمنياً لها دوام الصحة والعافية.
وأظهرت الصورة جلوس السدحان بجوار والدته داخل أحد المستشفيات، معلقا عليها بقوله: “ربي ارزقنا برها ورضاها عنا، حتى نلقاك يا كريم”.
Source akhbaar24.argaam
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