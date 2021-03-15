ضحية جديدة للكلاب الضالة في الأفلاج.. نجاة طفل بعد إصابته في الرأس

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شهدت محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض، (السبت)، واقعةً جديدة سبّبتها الكلاب الضالة في أحد أحياء المحافظة، حيث تعرّض طفل لافتراس كلب ضال تسبّب له في جرح عميق بالرأس.

وجرى نقل الطفل المصاب، وفقاً لـ “سبق”، لمستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج، وذلك بعد تعرّضه للافتراس المفاجئ من قبل كلب ظن أنه أليف أثناء لعبه مع زملائه في الحي.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من فاجعة “طفلة ضاحية الواشلة” بمدينة الرياض، حيث وجّه أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة.

Source akhbaar24.argaam

