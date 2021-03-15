استخراج رخصة «القيادة الخاصة» والدرجات النارية.. المرور يوضح السن المناسبة

حدد المرور السعودي، التاريخ المعتمد لتحديد السن المناسب لاستخراج رخصة قيادة، وقال: إن استخراج رخصة القيادة يتضمن تحديد الفئة العمرية بالتاريخ الهجري، وذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، عبر موقع تويتر تساءل فيه أحد المستفيدين عن آلية تحديد سن طالب رخصة القيادة.

ووفق المادة الـ«36» من نظام المرور، يشترط للحصول على رخصة القيادة إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة، وألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يشترط لطالب رخصة القيادة وفق المادة ذاتها، ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مع الإقامة النظامية لغير السعوديين، والسلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها، واجتياز اختبار القيادة،

وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه، تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.

اقرأ أيضًا:

ضبط سائق مركبة بجدة.. و«المرور»: حمولته زائدة وسرعته أدت لازدحام الطريق