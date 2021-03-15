شرطة الرياض تفسر سبب تصدر المنطقة مخالفات الإجراءات الاحترازية

أشار المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إلى أسباب تصدر الرياض قائمة المناطق من حيث رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في المملكة.

وقال الكريديس: «رصد عدد كبير من المخالفات في الرياض، هو انعكاس لجهود الأجهزة الأمنية والحملات التفتيشية المكثفة»، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد المخالفات يتناسب مع حجم الجهود الأمنية المبذولة في الرياض، وفقًا للعربية.

وتابع أن أغلب المخالفات تتمثل في تراخي البعض بعدم تغطية الفم والأنف بالصورة الصحيحة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبروتوكولات الخاصة بأنشطة المقاهي والمطاعم.

وطالب الكريديس بالتمسك بالمكتسبات التي حققتها المملكة في إطار تعاملها مع جائحة كورونا، والتي أكد أنها تقرب المجتمع من العودة إلى الحياة الطبيعية.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: سجلوا الآن في لقاح كورونا من أجل «حياة صحية»

كورونا السعودية.. زيادة في أعداد الإصابات النشطة والحرجة