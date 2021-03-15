الجمعية «السعودية للوبائيات»: المناعة المجتمعية تبدأ بلقاح كورونا

نوهت الجمعية السعودية للوبائيات بجهود حكومة المملكة ممثلة بوزارة الصحة والجهات كافة لتعزيز الأمن الصحي ومكافحة انتشار فيروس كورونا بالمملكة.

وحثت الجمعية المواطنين والمقيمين على ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح، مبينة أن جميع اللقاحات المعتمدة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة ومن المضاعفات الشديدة للمرض، وهي خطوة مهمة جدًا للوصول إلى المناعة المجتمعية والسيطرة على الجائحة.

وأكدت أن الدراسات المحكّمة والمنشورة عالمياً تشير إلى فعالية عالية لكل أنواع اللقاحات المتوفرة حاليًا في المملكة. وشدّدت الجمعية على أهمية مواصلة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية كافة مثل ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، ويشمل ذلك من أكملوا الجرعات اللازمة من اللقاح.

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