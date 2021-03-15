استرجاع وإلغاء الطلب من المتاجر الإلكترونية.. «التجارة» توضح حقوق المستهلك

أوضحت وزارة التجارة، حقوق المستهلك في استرجاع وإلغاء الطلب من المتاجر الإلكترونية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.

وشاركت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف مصحوبة بتغريدة جاء فيها اعرف حقك في سياسة الاستبدال والاسترجاع.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن يحق للمستهلك استرجاع السلعة خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد مع المتجر الإلكتروني أو تسلم المنتج وذلك في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع.

وبينّت التجارة، أنه يحق للمستهلك إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من15 يومًا.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع بشكل عام فإنه يحق للمستهلك:

- الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة

- إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فللمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشآة.

ونبهّت الوزارة، بأنه يمنع وضع عبارة) البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل( على المنتجات، مشيرة إلى أنه يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها وبما يتناسب مع عملها.

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