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قائد مركبة يعرض حياة الآخرين للخطر.. و«المرور» يبادر بضبطه

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الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالته إلى الهيئة المرورية..

تفاعل المرور السعودي مع مناشدة أحد المواطنين؛ حيث وثق الأخير تهور أحد قائدي المركبات خلال مقطع فيديو مناشدًا المرور، قائلًا: «صاحب مركبة رنج روفر لون رصاصي، وصف الحالة: متهور للغاية و يُعرّض حياة الناس للخطر».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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