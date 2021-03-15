إضافة مالك السجل التجاري للمفوّض الخاص به.. «اعتماد» توضح الآلية

بينّت منصة اعتماد للخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من وزارة المالية، آلية وطريقة قيام مالك السجل التجاري بإضافة المفوّض الخاص به لإنجاز الأعمال بسهولة.

ونشرت منصة اعتماد الإلكترونية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تغريدة جاء فيها يمكن لمالك السجل التجاري إضافة المفوّض الخاص به على منصة اعتماد ليقوم بإنجاز جميع أعماله بكل سهولة ويسر.

وحددت منصة اعتماد للخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة المالية، آلية وطريقة إضافة مالك السجل التجاري المفوّض الخاص به وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على نظام الدخول الموحد.

- الضغط على أيقونة التفاويض.

- اختيار إضافة/تعديل المفوض.

- الضغط على إضافة مفوض.

- تعبئة البيانات.

- تحديد تاريخ الانتهاء.

- إضافة الصلاحيات.

- تحديد الجهة والخدمة والصلاحيات.

- الضغط على حفظ.

وحثت منصة اعتماد، أصحاب الأعمال لاختيار المفوض بعناية إدارة أعماله، وذلك عند تسجيل منشآتهم على المنصة وتعبئة بيانات المفوَّض إليه.

وأشارت منصة اعتماد إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة في الحصول على الخدمة أو استفسارات يمكن للمستفيدين التواصل مع المنصة عبر مركز الخدمة الشامل من خلال الرقم19990 من الساعة8 صباحًا إلى الساعة8 مساءً أو البريد الإلكتروني التالي:

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