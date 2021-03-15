قيادة التحالف: سقوط صاروخين حوثيين بمنطقتين حدوديتين

الرياض - محمد عبدالله - أطلقتهما الميليشيات الإيرانية باتجاه خميس مشيط..
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية «المدعومة من إيران» أطلقت صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط.
وقال التحالف: «إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط»، مضيفًا: «سقوط الصاروخين الباليستيين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين».
وتابع: «الصاروخان الباليستيان أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية».
وواصل: «الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين».
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