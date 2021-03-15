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قيادة التحالف: سقوط صاروخين حوثيين بمنطقتين حدوديتين

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الرياض - محمد عبدالله - أطلقتهما الميليشيات الإيرانية باتجاه خميس مشيط..

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية «المدعومة من إيران» أطلقت صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف: «إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط»، مضيفًا: «سقوط الصاروخين الباليستيين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين».

وتابع: «الصاروخان الباليستيان أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية».

وواصل: «الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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