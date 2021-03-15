قيادة التحالف: سقوط صاروخين حوثيين بمنطقتين حدوديتين

وتابع: «الصاروخان الباليستيان أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية».

وقال التحالف: «إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط»، مضيفًا: «سقوط الصاروخين الباليستيين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين».

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية «المدعومة من إيران» أطلقت صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية