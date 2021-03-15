السعودية | تغييرات هيكلية وتعيينات جديدة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه تم إصدار عدد من القرارات بهدف تطوير أداء الهيئة والتواؤم مع المتغيرات الحديثة في صناعة الإعلام.

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، أن القرارات شملت إعادة هيكلة قطاع الإذاعة والتلفزيون، بحيث ترتبط به البرامج والمحتوى والإنتاج والخدمات الفنية وإدارة القنوات والإعلام الرقمي، وتتضمن دمج الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الموجودة.

وبين أن تحديث الهيكل التنظيمي وتوضيح مصفوفة الصلاحيات يخدم مرونة العمل وسرعة الأداء، بعد اكتمال تغيير الهيكل التنظيمي في القطاع الهندسي وقطاع الخدمات المساندة؛ مما يعزز من التكامل المهني في منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأفاد، أن الهيئة أطلقت مبادرة الصف الثاني من القيادات، للإسهام في مرحلة التحول التي تمر بها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وصنع التغيير الذي يرتقي إلى مستوى الطموح.