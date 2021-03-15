البيئة تحظر صيد أسماك الناجل والطرادي لمدة شهرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، حظر صيد سمك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءًا من يوم الخميس 19 من شعبان 1442هـ، الموافق 1 من إبريل 2021م، وحتى يوم الإثنين 19 من شوال 1442هـ، الموفق 31 مايو 2021م.

أهداف البيئة من حظر الصيد

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع في تعميم صادر لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمناطق عسير، تبوك، جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، أنّ الهدف من الحظر، إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

توجيهات صارمة

ودعا المهندس الشايع مديري فروع الوزارة بهذه المناطق إلى التنبيه على الصيادين بضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر صيد تلك الأسماك، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد بالمملكة؛ للمحافظة على استدامة الثروات الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

شارك الخبر