اتحاد المصريين بالسعودية| بعد إلغاء نظام الكفيل 10 حقوق جديدة للعمالة بالسعودية

أعلن الاتحاد العام للمصريين بالسعودية وعلى لسان نائب رئيس الاتحاد ، عادل حنفي، في بيان صادر عنه أنه وبعد تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية في المملكة العربية السعودية ابتداءًا من أمس الأحد سوف يتمتع العامل الوافد إلى المملكة ببعض الحقوق ومميزات جديدة ومن أبرزها إلغاء نظام الكفيل بعد نحو 72 عامًا.

حقوق جديدة للعمالة بالسعودية

وبموجب نظام تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد 14/3/2021م سوف يمنح العامل الوافد في المملكة الحقوق والمميزات الجديدة وأبرزها التالية:

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حرية الانتقال من وظيفة لأخرى

فأصبح العامل يملك حرية التنقل من وظيفة لأخرى، وذلك عن طريق منصة “قوى” ، وفق ضوابط محددة بحيث يتم مراعاة حقوق كل من طرفي العلاقة التعاقدية، وتتم عملية الانتقال وفق الآلية التالية:

تقوم المنشأة الجديدة بتقديم طلب نقل خدمات عامل وافد.

يتم التأكد من تحقق الضوابط.

ومن ثم يتم إرسال رسالة للعامل الوافد بالإقرار في الرغبة في الانتقال.

وبعد ذلك يتم إشعار الموافقة لكل من المنشأة الطالبة للنقل والمنشأة المنقول منها العامل.

ويتم احتساب مدة العقد من تاريخ إتمام عملية الموافقة.

حرية السفر خارج المملكة خلال سريان عقد العمل

وبموجب مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يحق للعامل السفر خارج المملكة، حيث يمكنه ذلك بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونياً من خلال منصة “أبشر”، خلال سريان عقد العمل مع تحديد تاريخ المغادرة والعودة، وكذلك بالنسبة للخروج النهائي.

ميزات أخرى

وأضاف حنفي مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة التعاقدية ودعم جاذبية سوق العمل وذلك من خلال منح المميزات التالية:

تساعد في نظام حماية الأجور عن طريق توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر منصة “مدد”.

تقلل من المشاكل التي قد تنشأ بين العامل و صاحب العمل عن طريق حل المشاكل إن وجدت إلكترونياً عبر منصة “ودي”.

تحد من بلاغات الهروب.

المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

الاستثناءات من المبادرة

وأوضح حنفي أنه يستثنى من هذه المبادرة المهن الخاصة والتي ستستمر خاضعة للنظام المتبع سابقًا دون تغيير وهي: